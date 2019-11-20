Президент "Тоттенхэма" прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера

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Президент "Тоттенхэма" прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба. Об этом сообщается на официальном сайте лондонцев.

"Моуринью - один из самых успешных тренеров в футболе. У него большой опыт, он умеет вдохновлять команду, к тому же отличный тактик. Он получал награды почти в каждом клубе, в котором работал. Мы верим, что он привнесет энергию и веру в нашу раздевалку", - сказал Леви.

Контракт 56-летнего португальца с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2023 года.

Вчера, 19 ноября, лондонский клуб уволил Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 года. 

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