Президент "Тоттенхэма" сделал заявление о продаже Эриксена

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви высказался о будущем датского полузащитника Кристиана Эриксена.

"Я не очень хочу уделять много внимания отдельным личностям. Хочет Эриксен остаться в "Тоттенхэме" или нет - это его решение. Мой взгляд на эту ситуацию очень прост. Чтобы игрок подписал новый контракт, должны быть не только правильные условия соглашения, но и желание самого футболиста. Если же нет, мы не боимся продать его, в том числе нашим конкурентам", - цитирует Леви Evening Standard.

Напомним, что контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года и хавбек уже отклонил несколько предложений о его продлении.

Интерес к звёздному датчанину проявляют "Ювентус", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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