Президент "Трабзонспора" подтвердил интерес к Хосе Сосе и Муссе Сиссоко
Президент "Трабзонспора" Мухаррем Уста заявил о намерении клуба подписать полузащитника "Милана" Хосе Сосу и хавбека "Тоттенхэма" Муссу Сиссоко.
"Нам требуется усиление. Мы ведём переговоры по Хосе Сосе, но этот трансфер может не состояться по экономическим причинам. Мы также провели встречу с Муссой Сиссоко, очень качественным игроком. В прошлом сезоне он не сумел оправдать возложенных на него надежд в "Тоттенхэме", но в футболе подобное случается. Мы хотим арендовать его и помочь ему реанимировать карьеру" - сказал Уста.
32-летний Соса в прошлом сезоне сыграл за "Милан" 19 матчей и сделал 3 результативных передачи. В активе 27-летнего Сиссоко 34 игры и 3 ассиста.
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