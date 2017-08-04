Президент "Трабзонспора" подтвердил интерес к Хосе Сосе и Муссе Сиссоко

Президент "Трабзонспора" Мухаррем Уста заявил о намерении клуба подписать полузащитника "Милана" Хосе Сосу и хавбека "Тоттенхэма" Муссу Сиссоко.

"Нам требуется усиление. Мы ведём переговоры по Хосе Сосе, но этот трансфер может не состояться по экономическим причинам. Мы также провели встречу с Муссой Сиссоко, очень качественным игроком. В прошлом сезоне он не сумел оправдать возложенных на него надежд в "Тоттенхэме", но в футболе подобное случается. Мы хотим арендовать его и помочь ему реанимировать карьеру" - сказал Уста.

32-летний Соса в прошлом сезоне сыграл за "Милан" 19 матчей и сделал 3 результативных передачи. В активе 27-летнего Сиссоко 34 игры и 3 ассиста.

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