Президент тульского "Арсенала" дал оценку выступлениям своей команды

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Президент тульского "Арсенала" дал оценку выступлениям своей командыПрезидент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев дал оценку выступлениям своей команды в осенней части текущего чемпионата.

"Результат команды я оцениваю на четыре с плюсом. В целом я доволен, но очень многое не смогли, когда вроде бы это было в наших руках, могли и больше очков набрать. Божовичу, конечно, - полное доверие, тут и никаких сомнений быть не может. Раз мы его в команду взяли, значит, уже доверяли", - цитирует Аджоева Р-Спорт.

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