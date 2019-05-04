Президент тульского "Арсенала": "Мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России"

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Президент тульского "Арсенала": "Мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Локомотивом" (2:0), который позволил "Зениту" досрочно оформить чемпионство.

"Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы. Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место "Зениту". Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой.

Мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России. И поздравляем его. Наверное, символично, что сейчас тульский "Арсенал" повлиял на это. В прошлом году Артём отлично провёл вторую половину чемпионата в Туле, вернулся в сборную и великолепно выступил на чемпионате мира", - сказал Аджоев.

Напомним, сегодня, 4 мая, Дзюба впервые стал чемпионом России.

"Локомотив" набрав 49 баллов, расположился на 2 месте в турнирной таблице чемпионата России. Тульский "Арсенал" с 42 очками занимает 6 место. 

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