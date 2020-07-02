Президент тульского "Арсенала" прокомментировал увольнение Черевченко

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев порассуждал об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

"После матча с "Ахматом" Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть. Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории "Арсенала", заняв шестое место в чемпионате и завоевав путёвку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днём, эти результаты уже история.

На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение. К матчу с "Динамо" команду будут готовить главный тренер "Химика-Арсенал" Сергей Подпалый и главный тренер молодёжной команды "Арсенала" Николай Ковардаев, а Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".

Черевченко возглавлял "канониров" с ноября 2018 года. Команда после пяти поражений опустилась с седьмого на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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