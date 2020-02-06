Президент тульского "Арсенала" рассказал, интересен ли клубу Кокорин

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев ответил на вопрос о гипотетическом переходе нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Кокорина я знаю давно. Всё зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему", - сказал Аджоев.

Напомним, что 28-летний форвард сейчас готовится ко второй части сезона с "Зенитом-2". При этом ещё две недели назад об аренде скандального футболиста объявлял "Сочи".

Также слухи связывают Кокорина с "Балтикой" и "Локомотивом".

Не пропустите: Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин". | http://soccernews.ru