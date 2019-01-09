Президент "Тулузы" заявил, что "Барселона" повела себя некрасиво

1 Теги жан-клер тодибобарселонатулуза

Президент "Тулузы" заявил, что "Барселона" повела себя некрасиво

Президент "Тулузы" Оливье Садран рассказал, что думает о переходе Жана-Клера Тодибо в "Барселону".  Об этом сообщает L'Equipe.

Тодибо перейдет в каталонский клуб этим летом.

"То, что сделала "Барселона" не соответствует статусу большого клуба. Они заявили, что футболист перейдет к ним этим летом, но на 100% никто не может знать, что произойдет за полгода. Каталонцы оскорбили нас", - сказал Седран.

Тодибо воспитывался в "Тулузе" и дебютировал за основную команду 19 августа 2018 года.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 10 матчах и забил один гол, а также сделал один ассист.

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Комментарии

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borisklover

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