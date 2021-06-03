Президент "Твери" отстранен от футбола на пол года

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Президент "Твери" отстранен от футбола на пол годаФото: инстаграм "Твери"/Автор неизвестен

Президент "Твери" Мамука Аджоев отстранен от любой футбольной деятельности на полгода.

Данное решение было вынесено на заседании Комитета по этике РФС за то, что Аджоев в апреле этого года после матча ПФЛ против "Зенита-2" (0:1) зашел в судейскую, где оскорблял инспектора и судей встречи. 

Также президент "Твери", который является старшим сыном руководителя тульского "Арсенала" Гурама Аджоева, наказан штрафом в размере 125 тысяч рублей.

Напомним, что Мамука Аджоев стал президентом "Твери" в апреле 2020 года. Клуб в этом сезоне дебютировал в ПФЛ.

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