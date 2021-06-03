Президент "Твери" отстранен от футбола на пол года
Фото: инстаграм "Твери"/Автор неизвестен
Президент "Твери" Мамука Аджоев отстранен от любой футбольной деятельности на полгода.
Данное решение было вынесено на заседании Комитета по этике РФС за то, что Аджоев в апреле этого года после матча ПФЛ против "Зенита-2" (0:1) зашел в судейскую, где оскорблял инспектора и судей встречи.
Также президент "Твери", который является старшим сыном руководителя тульского "Арсенала" Гурама Аджоева, наказан штрафом в размере 125 тысяч рублей.
Напомним, что Мамука Аджоев стал президентом "Твери" в апреле 2020 года. Клуб в этом сезоне дебютировал в ПФЛ.
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|27
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18