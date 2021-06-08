Президент УАФ Павелко: "На форме Кипра тоже есть карта страны"

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Президент УАФ Павелко: "На форме Кипра тоже есть карта страны"Фото: УАФ/Павел Кубанов

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о новой форме сборной Украины.

Напомним, что вчера Украина в товарищеской игре разгромила Кипр (4:0).

"Дебют сборной в новой форме с картой Украины, которая вызвала огромный ажиотаж в нашей стране и всем мире, более чем удался. И это не фарт.

Не фарт и то, что лидеры команды Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Александр Зинченко сегодня забили 4 гола. Благодарен нашим друзьям с Кипра за качественный спарринг.

Кстати, на форме Кипра тоже есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему просто абсурдны", - написал Павелко в фэйсбуке.

Читайте также: В УЕФА отреагировали на претензии к новой форме сборной Украины. | http://soccernews.ru
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