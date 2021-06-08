Президент УАФ Павелко: "На форме Кипра тоже есть карта страны"
Фото: УАФ/Павел Кубанов
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о новой форме сборной Украины.
Напомним, что вчера Украина в товарищеской игре разгромила Кипр (4:0).
"Дебют сборной в новой форме с картой Украины, которая вызвала огромный ажиотаж в нашей стране и всем мире, более чем удался. И это не фарт.
Не фарт и то, что лидеры команды Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Александр Зинченко сегодня забили 4 гола. Благодарен нашим друзьям с Кипра за качественный спарринг.
Кстати, на форме Кипра тоже есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему просто абсурдны", - написал Павелко в фэйсбуке.
Читайте также: В УЕФА отреагировали на претензии к новой форме сборной Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент УАФ Павелко: "На форме Кипра тоже есть карта страны"
-
Шакири близок к уходу из "Ливерпуля"
-
1
Модрич - футболист года в Хорватии
-
"Зенит" летом покинут три футболиста
-
Анчелотти просит "Реал" подписать хавбека сборной Италии
-
На Евро-2020 сыграют 32 представителя РПЛ. Это пятый показатель среди чемпионатов
-
Сборная Франции - приоритет для Зидана
-
Стали известны детали контракта Доннаруммы с ПСЖ
-
"Динамо" нашло альтернативу Годину в "Вероне"
-
Депутат Кривоносов не исключает вмешательства США при одобрении УЕФА формы сборной Украины
-
Александр Емельяненко высказался о желании Хабиба выступать за футбольный клуб
-
Форвард ЦСКА Гайч близок к возвращению в Аргентину
-
Главные новости дня: 7 июня
-
Несколько членов тренерского штаба покинули "Уфу"
-
"ПСЖ" близок к подписанию контракта с Доннаруммой
-
Мюллер забил за сборную Германии впервые за три года
-
Германия уничтожила Латвию в товарищеском матче
-
1
Гвардиола прокомментировал сезон "Барселоны"
-
Гвардиола прокомментировал будущее Кумана в "Барселоне"
-
Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13