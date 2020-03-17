Президент УЕФА Чеферин прокомментировал перенос Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление по поводу переноса Евро-2020 на следующий год.
"Мы стоим во главе спорта, которым живёт и дышит огромное количество людей и который был подавлен этим невидимым и быстро передвигающимся противником. В такие времена всё футбольное сообщество должно продемонстрировать ответственность, единство, солидарность и альтруизм.
Здоровье фанатов, сотрудников и игроков должно быть нашим главным приоритетом. Действуя в этом ключе, УЕФА предложил целый ряд вариантов, чтобы клубные соревнования были закончены. Я горд тем, как на это отреагировали мои коллеги, представляющие европейский футбол. Присутствовал настоящий дух сотрудничества, каждый осознавал, что должен чем-то пожертвовать ради достижения наилучшего результата.
Было важно, что УЕФА как руководитель европейского футбола шёл во главе этого процесса и принёс наибольшую жертву. Перенос Евро-2020 принесёт УЕФА огромные убытки, но мы сделаем всё, чтобы развитие любительского и женского футбола, а также развитие игры в 55 странах не пострадало. Наш главный принцип при принятии этого решения - цель важнее прибыли.
Футбол - это социальный лифт и мощная сила в обществе. Мысль о празднике общеевропейского футбола на пустом стадионе, с опустошёнными фан-зонами, когда весь континент сидит дома в изоляции, безрадостна. Мы не могли позволить отметить 60-ю годовщину турнира таким образом", - сказал Чеферин.
Напомним, что континентальное первенство должно пройти в 12 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Евро перенесли из-за пандемии коронавируса и вызванной ею приостановки клубных турниров.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1