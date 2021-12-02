Президент УЕФА Чеферин высказался о Суперлиге

Теги александер чеферинсуперлига (европейская)

Президент УЕФА Чеферин высказался о СуперлигеПрезидент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о Суперлиге на заседании руководства Ассоциации европейских клубов (ECA).

"Нельзя не отметить, что на Ассоциацию европейских клубов существенно повлияла угроза отделения команд. Здесь я хотел бы отметить профессионализм вашей организации и членов клуба, которые осознали циничную суть Суперлиги и решили принять исторически верную сторону.

Ваша решимость поддержать УЕФА и все футбольное сообщество и противостоять этому миражу свидетельствует о вашей силе и приверженности истинному европейскому футболу.

Я также хотел бы выразить свою благодарность президенту Нассеру Аль-Хелайфи. В это необычное для всех нас время он всегда сохранял ясность ума, сосредоточенность и позитивный взгляд на то, что необходимо сделать для улучшения ситуации в европейском футболе", – сказал Чеферин.

Также не пропустите: "Барселона" может согласиться на сделку с CVC. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" предложат клубам Ла Лиги альтернативу сделке с CVC

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" предложат клубам Ла Лиги альтернативу сделке с CVC

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов