Президент УЕФА Чеферин высказался о Суперлиге
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о Суперлиге на заседании руководства Ассоциации европейских клубов (ECA).
"Нельзя не отметить, что на Ассоциацию европейских клубов существенно повлияла угроза отделения команд. Здесь я хотел бы отметить профессионализм вашей организации и членов клуба, которые осознали циничную суть Суперлиги и решили принять исторически верную сторону.
Ваша решимость поддержать УЕФА и все футбольное сообщество и противостоять этому миражу свидетельствует о вашей силе и приверженности истинному европейскому футболу.
Я также хотел бы выразить свою благодарность президенту Нассеру Аль-Хелайфи. В это необычное для всех нас время он всегда сохранял ясность ума, сосредоточенность и позитивный взгляд на то, что необходимо сделать для улучшения ситуации в европейском футболе", – сказал Чеферин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18