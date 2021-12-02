Президент УЕФА Чеферин высказался о Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о Суперлиге на заседании руководства Ассоциации европейских клубов (ECA).

"Нельзя не отметить, что на Ассоциацию европейских клубов существенно повлияла угроза отделения команд. Здесь я хотел бы отметить профессионализм вашей организации и членов клуба, которые осознали циничную суть Суперлиги и решили принять исторически верную сторону.

Ваша решимость поддержать УЕФА и все футбольное сообщество и противостоять этому миражу свидетельствует о вашей силе и приверженности истинному европейскому футболу.

Я также хотел бы выразить свою благодарность президенту Нассеру Аль-Хелайфи. В это необычное для всех нас время он всегда сохранял ясность ума, сосредоточенность и позитивный взгляд на то, что необходимо сделать для улучшения ситуации в европейском футболе", – сказал Чеферин.

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