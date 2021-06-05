Президент УЕФА: "Для меня Аньелли больше не существует"
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Президент УЕФА Александер Чеферин негативно отозвался о президенте "Ювентуса" Андреа Аньелли, который участвовал в создании Суперлиги.
"Честно сказать, мы не знали, что происходит. Иногда появлялись угрозы раскола, просачивались документы по этому поводу... Однако мы не очень серьезно к этому относились. Аньелли был членом нашего исполнительного комитета и постоянно уверял нас, что беспокоиться правда не о чем. Тем более, что со своей стороны мы провели несколько встреч с клубами, чтобы представить им новую реформу Лиги Чемпионов, за которую проголосовали все 12 клубов-мятежников. Вот только на следующий день они обнародовали свой тайный проект.
Подозревал ли я кого-то? Могли появляться подозрения, однако когда люди в вашем офисе клянутся вам: "Нет, нет, это все бред", им сложно не верить. Что касается Аньелли, то для меня этого человека больше не существует. Я полагал, что мы друзья, однако он врал мне прямо в лицо до последней минуты последнего дня, чтобы убедить меня, что беспокоиться не о чем. А накануне он уже подписал все документы, необходимые для создания Суперлиги", - приводит слова Чеферина So Foot.
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