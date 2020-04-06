Президент УЕФА: "Не могу представить сценарий, при котором "Ливерпуль" не станет чемпионом АПЛ"

2 Теги александер чеферинливерпуль

Президент УЕФА: "Не могу представить сценарий, при котором "Ливерпуль" не станет чемпионом АПЛ"

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что даже если чемпионат Англии не будет доигран, чемпионом должен стать "Ливерпуль".

Мерсисайдцы за 9 туров до конца АПЛ опережали ближайшего соперника на 25 очков.

"Если сезон в Премьер-лиге возобновится, "Ливерпуль" почти наверняка выиграет титул. Теоретически еще не все решено, но "Ливерпуль" находится на грани чемпионства.

Если по какой-либо причине сезон не возобновится, мы все равно должны найти способ объявить окончательные результаты, объявить чемпиона. И я не могу представить сценарий, при котором чемпионом не станет "Ливерпуль", - передает слова Чеферина EkipaSN.

Напомним, почему все футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: РФС не планирует сокращать зарплату тренерам сборных России на время пандемии коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Закон должен быть один всех чемпионатов и исключений не должно быть!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Согласен,дружище!

Ответить

главное

Клубы высшего дивизиона Италии согласились на снижение зарплат футболистов

Клубы высшего дивизиона Италии согласились на снижение зарплат футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов