Президент УЕФА: "Не могу представить сценарий, при котором "Ливерпуль" не станет чемпионом АПЛ"

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что даже если чемпионат Англии не будет доигран, чемпионом должен стать "Ливерпуль".

Мерсисайдцы за 9 туров до конца АПЛ опережали ближайшего соперника на 25 очков.

"Если сезон в Премьер-лиге возобновится, "Ливерпуль" почти наверняка выиграет титул. Теоретически еще не все решено, но "Ливерпуль" находится на грани чемпионства.

Если по какой-либо причине сезон не возобновится, мы все равно должны найти способ объявить окончательные результаты, объявить чемпиона. И я не могу представить сценарий, при котором чемпионом не станет "Ливерпуль", - передает слова Чеферина EkipaSN.

Напомним, почему все футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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