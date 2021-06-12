Президент УЕФА недоволен форматом проведения Евро-2020

Теги александер чеферинчемпионат европы

Президент УЕФА недоволен форматом проведения Евро-2020

Фото инстаграм Влады Седан

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о своём отношении к проведению Чемпионата Европы в нескольких странах.

"Я не поддерживаю эту формулу и не думаю, что в ближайшее время мы сделаем так снова", - цитирует Чеферина Rai Sport.

Напомним, что Евро-2020 проходит в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Такой формат проведения турнира выбран в связи с юбилеем - 60 лет с момента первого Чемпионата Европы.

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