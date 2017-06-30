Президент УЕФА: "Необходимо ввести потолок зарплат"

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Президент УЕФА: "Необходимо ввести потолок зарплат"
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что необходимо рассмотреть возможность введения потолка зарплат для футболистов европейских клубов.

"Богатые клубы постоянно увеличивают свои доходы и расходы между ними и более бедными увеличиваются. Мне кажется, что в будущем необходимо рассмотреть возможность введения потолка зарплат. Думаю, что подобное ограничение заставит клубы более рационально учитывать свои расходы. Это будет сложный вопрос, но он может привести к важнейшим переменам", - приводит слова Чеферина Reuters.

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