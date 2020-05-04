Президент УЕФА оценил шансы человечества победить коронавирус
Президент УЕФА Александер Чеферин уверен в победе человечества над пандемией коронавируса.
"Я верю, что человечество победит коронавирус. Но мы увидели, как уязвим мир, так как эта ситуация полностью повлияла на него. Пока футбол не вернется, люди не смогут почувствовать, что жизнь наладилась.
Мы бы хотели вернуть футбол как можно быстрее, но данное решение зависит от руководителей государств. Сейчас речь идет о политике.
Футбол уже переживал эпидемии и войны. Поэтому старый добрый футбол вскоре вернется", - приводит слова Чеферина Nova.rs.
В настоящее время во всем мире коронавирусом заразились более трех миллионов 600 тысяч человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 251 тысячи человек.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1