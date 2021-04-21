Президент УЕФА отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги

Фото: твиттер Bayern & Germany/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход шести английских клубов из проекта Европейской Суперлиги.

"Они вернулись, им есть что предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Главное, что мы двигаемся дальше, мы вновь едины и идем вперед вместе", – приводит слова Чеферина ВВС.

Напомним, что Суперлигу официально покинули "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". После этого руководство Суперлиги приняло решение о приостановке проекта.

Не пропустите: Один из спонсоров отказался от сотрудничества с "Ливерпулем" из-за Суперлиги. | http://soccernews.ru