Президент УЕФА отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги

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Президент УЕФА отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги

Фото: твиттер Bayern & Germany/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход шести английских клубов из проекта Европейской Суперлиги.

"Они вернулись, им есть что предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Главное, что мы двигаемся дальше, мы вновь едины и идем вперед вместе", – приводит слова Чеферина ВВС.

Напомним, что Суперлигу официально покинули "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". После этого руководство Суперлиги приняло решение о приостановке проекта.

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Европейская Суперлига официально приостановлена: названа причина

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