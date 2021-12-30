Президент УЕФА поделился мнением о чемпионате мира каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об идее ФИФА проводит чемпионаты мира каждые два года.

"Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года.

Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.

Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года", – сказал Чеферин.

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