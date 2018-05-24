Президент УЕФА поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал предстоящий Чемпионат Мира.

"Могу с уверенностью заявить, что Россия готова к мундиалю. Если говорить о моих ожиданиях, то скажу так: рассчитываю увидеть в полуфиналах четыре европейские сборные. Ну и, конечно же, ожидаю, что мировое футбольное первенство в России подарит настоящий праздник всем без исключения" - приводят слова Чеферина российские СМИ.

Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня.

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