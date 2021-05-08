Президент УЕФА предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на 2 сезона

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Президент УЕФА Александер Чеферин придумал наказание для "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

Напомним, что эти 3 клуба до сих пор не вышли из Суперлиги Европы, в отличие от 9 других основателей турнира.

Как сообщает Cope, Чеферин хочет исключить "сливочных", "сине-гранатовых" и "бьянконери" из еврокубков на два ближайших сезона.

Соответствующее предложение глава УЕФА собирается озвучить после финала Лиги Чемпионов, который состоится 29 мая.

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