Президент УЕФА предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на 2 сезона

Теги александер чеферинреал мадридбарселонаювентуссуперлига (европейская)

Президент УЕФА предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на 2 сезона

Фото Global Look Press / Jan Huebner

Президент УЕФА Александер Чеферин придумал наказание для "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

Напомним, что эти 3 клуба до сих пор не вышли из Суперлиги Европы, в отличие от 9 других основателей турнира.

Как сообщает Cope, Чеферин хочет исключить "сливочных", "сине-гранатовых" и "бьянконери" из еврокубков на два ближайших сезона.

Соответствующее предложение глава УЕФА собирается озвучить после финала Лиги Чемпионов, который состоится 29 мая.

Не пропустите: Инфантино высказался о возможном исключении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Серхио Рамос выбыл до конца сезона. Матч с "Челси" мог стать для него последним в составе "Реала"

Серхио Рамос выбыл до конца сезона. Матч с "Челси" мог стать для него последним в составе "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов