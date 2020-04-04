Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков

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Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин предупредил бельгийские клубы, что решение досрочно закончить чемпионат страны будет иметь для них определённые последствия.

Накануне СМИ сообщили, что Про-Лига завершится по итогам 29 туров, а победителем турнира станет "Брюгге". Официально эту информацию пока не подтвердили.

"Бельгия и те, кто хотят поступить так же, ставят под угрозу своё участие в еврокубках в следующем сезоне. Участники определяются по результатам полностью завершившегося чемпионата. Поэтому его досрочное окончание поставит под сомнение выполнение необходимых условий", - приводит слова Чеферина Goal.com.

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