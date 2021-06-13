Президент УЕФА прокомментировал инцидент с Эриксеном

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Президент УЕФА прокомментировал инцидент с ЭриксеномФото: твиттер УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин поддержал игрока сборной Дании Кристиана Эриксена.

Напомним, что во время игры с Финляндией Эриксен потерял сознание на поле. Игроку понадобилась неотложная помощь, после чего он был доставлен в больницу.

"В такие моменты не думаешь ни о чем другом. Я желаю Кристиану скорейшего и полного восстановления и прошу Бога дать его семье веру и силы.

В такие моменты единение футбольной семьи особенно сильно. Все направляют Кристиану и его семье наилучшие пожелания. Футбол прекрасен - и Кристиан прекрасно в него играет", - заявил Чеферин.

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