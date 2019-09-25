Президент УЕФА прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022

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Президент УЕФА прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022

Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что возглавляемая им организация не имеет отношения к вопросу возможного отстранения сборной России от участия в ЧМ-2022.

"Этот вопрос в юрисдикции ФИФА. Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?" - сказал Чеферин.

Накануне в СМИ появились данные о возможной дисквалификации российской сборной из-за разбирательств между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и московской антидопинговой лабораторией. 

Чемпионат Мира 2022 года состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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