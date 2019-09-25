Президент УЕФА прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022
Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что возглавляемая им организация не имеет отношения к вопросу возможного отстранения сборной России от участия в ЧМ-2022.
"Этот вопрос в юрисдикции ФИФА. Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?" - сказал Чеферин.
Накануне в СМИ появились данные о возможной дисквалификации российской сборной из-за разбирательств между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и московской антидопинговой лабораторией.
Чемпионат Мира 2022 года состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.
Не пропустите: Дзюба обратился к болельщикам сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы
-
Президент "Баварии" угрожает сборной Германии
-
"Барселона" одолела "Вильярреал" дома, но опять сыграла в паршивый футбол: разбираем матч 6 тура Ла Лиги
-
Головин стал первым за 25 лет россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции
-
Агент Погба озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту
Лента новостей
-
"Динамо" нашло позитив в вылете из Кубка России
-
СМИ узнали причину отсутствия Бэйла в заявке "Реала" на матч с "Осасуной"
-
Президент УЕФА прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022
-
"Ахмат" в серии пенальти завоевал путёвку в 1/8 финала Кубка России
-
1
Власти Санкт-Петербурга попросят государственную финансовую помощь на проведение финала Лиги Чемпионов
-
СМИ: Месси точно пропустит матч с "Хетафе"
-
Московское "Динамо" вылетело из Кубка России
-
Пирло назвал фаворита текущего розыгрыша Серии А
-
Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы
-
Зидан огласил заявку "Реала" на матч с "Осасуной"
-
Владелец "Монако" лично поздравил Головина с удачной игрой в матче с "Ниццей"
-
Гризманн: "Я не так уж плох в "Барселоне"
-
Президент "Баварии" угрожает сборной Германии
-
"Барселона" одолела "Вильярреал" дома, но опять сыграла в паршивый футбол: разбираем матч 6 тура Ла Лиги
-
Пирло назвал наиболее похожего на себя действующего игрока
-
Слуцкий сравнил чемпионаты России и Нидерландов
-
Сульшер настаивает на покупке Манджукича
-
Головин стал первым за 25 лет россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции
-
Мостовой: "Спартак" сейчас обязан обыгрывать любую команду"
-
Дзюба обратился к болельщикам сборной России
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3