Президент УЕФА раскритиковал Переса из-за европейской суперлиги
Глава УЕФА Александер Чеферин подверг критике президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, который лоббирует идею создания европейской суперлиги.
"Я читал об этом безумном плане. Сложно представить более эгоистичную схему. Очевидно, это приведёт к гибели футбола по всему миру - для игроков, для фанатов и всех тех, кто связан с игрой. И всё ради выгоды нескольких человек. К счастью, в мире футбола хватает здравомыслия, чтобы подобная сумасшедшая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом", - сказал Чеферин.
По задумке Переса, новый турнир будет состоять из двух дивизионов по 20 команд. Суперлига будет длиться полный сезон, то есть её участники не будут участвовать в своих национальных чемпионатах.
Согласно прогнозам, клубы смогут удвоить свои доходы в случае участия в европейской суперлиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6