Президент УЕФА считает преждевременным решение досрочно завершить сезон Лиги 1
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мыслями о решении не доигрывать чемпионат Франции сезона 2019/20.
"Я считаю, что во Франции сезон закончили преждевременно. Это не идеальное решение, ведь ситуация ещё могла наладиться. Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы? Или лига? Ничего. Но на УЕФА это никак не влияет, это их внутреннее решение", - приводит слова Чеферина beIN Sports.
Напомним, что Лигу 1 завершили по итогам 28 туров. Это породило волну недовольства со стороны клубов, вылетевших из высшего дивизиона и не попавших в еврокубки.
Почти весь европейский футбол был приостановлен в марте на фоне пандемии коронавируса. Однако некоторые чемпионаты уже готовы к возобновлению сезона. В частности, рестарт Бундеслиги запланирован на завтра.
Не пропустите: Чемпионат Франции мог быть завершен досрочно, чтобы "Лион" не попал в еврокубки. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13