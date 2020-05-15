Президент УЕФА считает преждевременным решение досрочно завершить сезон Лиги 1

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Президент УЕФА считает преждевременным решение досрочно завершить сезон Лиги 1

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мыслями о решении не доигрывать чемпионат Франции сезона 2019/20.

"Я считаю, что во Франции сезон закончили преждевременно. Это не идеальное решение, ведь ситуация ещё могла наладиться. Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы? Или лига? Ничего. Но на УЕФА это никак не влияет, это их внутреннее решение", - приводит слова Чеферина beIN Sports.

Напомним, что Лигу 1 завершили по итогам 28 туров. Это породило волну недовольства со стороны клубов, вылетевших из высшего дивизиона и не попавших в еврокубки.

Почти весь европейский футбол был приостановлен в марте на фоне пандемии коронавируса. Однако некоторые чемпионаты уже готовы к возобновлению сезона. В частности, рестарт Бундеслиги запланирован на завтра.

Не пропустите: Чемпионат Франции мог быть завершен досрочно, чтобы "Лион" не попал в еврокубки. | http://soccernews.ru
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