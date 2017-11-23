Президент УЕФА: "Вводить видеоповторы на ЧМ-2018 слишком рано"

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался против использования видеоповторов в матчах Чемпионата Мира-2018.

"Я считаю, что использовать видеооповторы на ЧМ-2018 еще слишком рано. Я консервативен в этом плане. Судья должен заниматься своей работой. В противном случае он станет роботом, который принимает решения", - приводит слова Чеферина RMC.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что повторы могут быть использованы на мундиале в России.

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