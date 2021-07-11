Президент УЕФА высказался о Евро-2020 перед финалом турнира

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Президент УЕФА Александер Чеферин сделал официальное обращение к фанатам перед финалом чемпионата Европы.

"Начиная с подвигов Криштиану Роналду, который ставил рекорды на групповом этапе, и заканчивая безжалостной драмой в играх плей-офф Евро-2020, восхищал и приводил в восторг с начала и до конца.

Теперь настал момент истины для двух команд, которые примут участие в этой долгожданной встрече на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли". После успеха в полуфиналах они подготовились к этому событию, зная, что должны приложить последние усилия, чтобы победить и поднять желанный трофей Анри Делоне, что принесет радость их поклонникам и вызовет торжества по всей стране.

Игроки, которые выходят на поле в финале, находятся на пороге европейской славы и футбольного бессмертия. Победители запишут свои имена в новую главу истории европейского футбола, и миллионы болельщиков будут считать их героями. Игроки и тренер команды-победителя смогут с удовлетворением подумать о хорошо выполненной работе – подходящая награда за подготовку и самоотверженность, потраченные на формирование команды-победителя и работу над достижением общей цели.

Евро-2020 заворожил всех нас, и многие из лучших игроков Европы добились успеха на этой особой международной арене. У нас уже есть бесчисленное множество моментов, которые нужно запомнить. Болельщики были очарованы тем, как разворачивался турнир. Мы достойно отпраздновали 60-летие главного соревнования европейских сборных по футболу, и Евро доказал важность футбола национальных сборных как источника национальной футбольной гордости и единства.

Теперь все готовы к последнему акту. Удачи финалистам. Я присоединяюсь к болельщикам в надежде, что они проведут матч на века.

Наслаждайтесь финалом – и пусть победит сильнейший" – сказано в обращении Чеферина.

Напомним, что в финале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Англии. Матч пройдет сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон, стадион "Уэмбли".

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