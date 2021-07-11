Президент УЕФА высказался о Евро-2020 перед финалом турнира

Теги чемпионат европыалександер чеферин

Президент УЕФА высказался о Евро-2020 перед финалом турнираФото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал официальное обращение к фанатам перед финалом чемпионата Европы.

"Начиная с подвигов Криштиану Роналду, который ставил рекорды на групповом этапе, и заканчивая безжалостной драмой в играх плей-офф Евро-2020, восхищал и приводил в восторг с начала и до конца. 

Теперь настал момент истины для двух команд, которые примут участие в этой долгожданной встрече на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли". После успеха в полуфиналах они подготовились к этому событию, зная, что должны приложить последние усилия, чтобы победить и поднять желанный трофей Анри Делоне, что принесет радость их поклонникам и вызовет торжества по всей стране.

Игроки, которые выходят на поле в финале, находятся на пороге европейской славы и футбольного бессмертия. Победители запишут свои имена в новую главу истории европейского футбола, и миллионы болельщиков будут считать их героями. Игроки и тренер команды-победителя смогут с удовлетворением подумать о хорошо выполненной работе – подходящая награда за подготовку и самоотверженность, потраченные на формирование команды-победителя и работу над достижением общей цели.

Евро-2020 заворожил всех нас, и многие из лучших игроков Европы добились успеха на этой особой международной арене. У нас уже есть бесчисленное множество моментов, которые нужно запомнить. Болельщики были очарованы тем, как разворачивался турнир. Мы достойно отпраздновали 60-летие главного соревнования европейских сборных по футболу, и Евро доказал важность футбола национальных сборных как источника национальной футбольной гордости и единства.

Теперь все готовы к последнему акту. Удачи финалистам. Я присоединяюсь к болельщикам в надежде, что они проведут матч на века.

Наслаждайтесь финалом – и пусть победит сильнейший" – сказано в обращении Чеферина

Напомним, что в финале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Англии. Матч пройдет сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон, стадион "Уэмбли".

Также не пропустите: Тиаго Силва прокомментировал поражение в финале Кубка Америки. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"

Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов