Президент УЕФА высказался о финансовом фэйр-плей
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможных нововведениях в правила финансового фэйр-плей.
– Когда будут изменения в ФФП?
– Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме УЕФА в марте либо в мае. Мы должны принять окончательное решение до окончания сезона.
Но также, нам нужно найти варианты, как можно улучшить соревновательный принцип. Надо подумать о том, что одни и те же пять клубов не могут всегда побеждать.
– Богатые клубы будут извлекать выгоду из налога на роскошь, ведь такие, как "Манчестер Сити" или ПСЖ, смогут себе это позволить?
– Это правда, но, также, если эти деньги будут перераспределены между другими клубами, это будет приносить выгоду еще и им.
Самая большая проблема в том, что инвестирование в клуб должно быть разрешено, иначе инвестиции пойдут в другое место. Но также их нужно контролировать.
Не знаю, появится ли налог на роскошь. Идея в том, что процент будет очень высоким, и все достанется тем, кто уважает ФФП. Это один способ, но есть и другие, – сказал Чеферин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18