Президент УЕФА высказался о финансовом фэйр-плей

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможных нововведениях в правила финансового фэйр-плей.

– Когда будут изменения в ФФП?

– Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме УЕФА в марте либо в мае. Мы должны принять окончательное решение до окончания сезона.

Но также, нам нужно найти варианты, как можно улучшить соревновательный принцип. Надо подумать о том, что одни и те же пять клубов не могут всегда побеждать.

– Богатые клубы будут извлекать выгоду из налога на роскошь, ведь такие, как "Манчестер Сити" или ПСЖ, смогут себе это позволить?

– Это правда, но, также, если эти деньги будут перераспределены между другими клубами, это будет приносить выгоду еще и им.

Самая большая проблема в том, что инвестирование в клуб должно быть разрешено, иначе инвестиции пойдут в другое место. Но также их нужно контролировать.

Не знаю, появится ли налог на роскошь. Идея в том, что процент будет очень высоким, и все достанется тем, кто уважает ФФП. Это один способ, но есть и другие, – сказал Чеферин.

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