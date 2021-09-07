Президент УЕФА высказался о попытке создать Суперлигу

Фото твиттер УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз раскритиковал создателей Суперлиги Европы.

"Мы хотим вернуться к нормальной жизни после кризиса последних двух лет. Для этого мы должны объединиться против позорной и болтливой Суперлиги. Надеюсь, это был единичный случай, и нам не придётся пережить это снова. Мы должны оставаться едиными и быть образцом для подражания в футболе. Наша обязанность - объединять в себе всю футбольную семью", - приводит слова Чеферина AS.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.

Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта. На сегодняшний день участниками Суперлиги остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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