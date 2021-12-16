Президент УЕФА высказался о повторной жеребьевке 1/8 финала ЛЧ
Президент УЕФА Александер Чеферин извинился за ситуацию с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что во время жеребьевки произошла серьезная ошибка. В одну корзину попали "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед", однако они играли в одной группе, поэтому шары с названием этих команд не должны были быть вместе. После этого была проведена повторная жеребьевка.
"Что-то пошло не так с с программным обеспечением. Его поставщики предложили повторить жеребьевку. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Это не человеческий фактор, это была ошибка УЕФА. Мы приносим свои извинения", — приводит слова Чеферина Marca.
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