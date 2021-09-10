Президент УЕФА высказался о Суперлиге

Теги реал мадридбарселонаювентусфлорентино пересуефаалександер чеферин

Президент УЕФА высказался о СуперлигеФото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александр Чеферин в очередной раз высказался о клуба Суперлиги.

"Меня не волнует, что "Мадрид","Барселона" и "Ювентус" могут покинуть УЕФА. 

Забавно, что они хотели создать свою собственную лигу, а теперь хотят играть в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Их директора некомпетентны. 

Флорентино Перес жаловался и говорил, что его клуб может выжить только в Суперлиге, а затем он попытался подписать Килиана Мбаппе за 180 миллионов", - сказал чиновник.

Также не пропустите: Промес намерен добиться успеха со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Путин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Путин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов