Президент УЕФА высказался о Суперлиге

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александр Чеферин в очередной раз высказался о клуба Суперлиги.

"Меня не волнует, что "Мадрид","Барселона" и "Ювентус" могут покинуть УЕФА.

Забавно, что они хотели создать свою собственную лигу, а теперь хотят играть в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Их директора некомпетентны.

Флорентино Перес жаловался и говорил, что его клуб может выжить только в Суперлиге, а затем он попытался подписать Килиана Мбаппе за 180 миллионов", - сказал чиновник.

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