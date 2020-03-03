Президент УЕФА высказался о возможном переносе матчей Лиги Чемпионов из-за коронавируса
Президент УЕФА Александер Чеферин не исключил перенос матчей плей-офф Лиги Чемпионов из-за коронавируса.
"Мы внимательно следим за ситуацией. На данный момент ни одно из событий не отменено. Однако мы будем следовать решениям, которые примут в каждом отдельном регионе", - цитирует Чеферина Football Italia.
Ранее сообщалось, что матчи "Ювентус" - "Лион" и ПСЖ - "Боруссия" могут пройти при пустых трибунах.
Проведение ответных игр 1/8 финала Лиги Чемпионов запланировано на 10, 11, 17 и 18 марта.
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|6
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|Бавария Мюнхен
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