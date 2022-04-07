Президент УЕФА высказался о желании России провести Евро-2028 или Евро-2032

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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о желании Российской Федерации провести чемпионат мира в 2028 или 2032 году.

"Любые заявки, заявка Великобритании или любая другая рассматриваются. Но мы это обсуждаем. Cкоро вы получите ответ", – приводит слова Чеферина ТАСС.

Ранее сообщалось, что фаворитом в проведении Евро-2028 является совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Ирландии.

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