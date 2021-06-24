Президент УЕФА высказался об отмене правила выездного гола
Фото: твиттер Bayern & Germany
Глава УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об отмене правила выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.
"Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку теперь оно сдерживает домашние команды от атакующего футбола, потому что они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.
Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома", - заявил Чеферин.
Читайте также: УЕФА отменил правило выездного гола. | http://soccernews.ru
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