Президент УЕФА: "Я буду сражаться против Суперлиги"

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Президент УЕФА: "Я буду сражаться против Суперлиги"

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался об идее создания Суперлиги.

"Во-первых, это будет скучный турнир, а во-вторых, он навредит мировому футболу. Я буду сражаться против создания Суперлиги" - приводит слова Чеферина ESPN.

Ранее сообщалось, что Суперлига может стартовать в 2021 году и в ней будут участвовать 16 топ-клубов Европы, которые покинут УЕФА и не смогут выступать в Лиге Чемпионов.

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