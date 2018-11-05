Президент УЕФА: "Я буду сражаться против Суперлиги"
Глава УЕФА Александер Чеферин высказался об идее создания Суперлиги.
"Во-первых, это будет скучный турнир, а во-вторых, он навредит мировому футболу. Я буду сражаться против создания Суперлиги" - приводит слова Чеферина ESPN.
Ранее сообщалось, что Суперлига может стартовать в 2021 году и в ней будут участвовать 16 топ-клубов Европы, которые покинут УЕФА и не смогут выступать в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1