Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"

Президент УЕФА Александер Чеферин согласен с предложением об уменьшении сроков летнего трансферного окна.

"Мы следим за дискуссией о сокращении летнего трансферного окна. Мне кажется неправильным, если футболист начинает сезон в одном клубе, а затем оказывается в другой команде до закрытия трансферного окна. Я думаю, что окно не должно быть столь длинным, как сейчас", - приводит слова Чеферина The Times.

Напомним, что летнее трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября. При этом сезон во многих лигах начинается в середине августа.

Не пропустите: Венгер: "Зимнее трансферное окно нужно отменить". | http://soccernews.ru