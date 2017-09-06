Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"

Теги уефаалександер чеферин

Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"

Президент УЕФА Александер Чеферин согласен с предложением об уменьшении сроков летнего трансферного окна.

"Мы следим за дискуссией о сокращении летнего трансферного окна. Мне кажется неправильным, если футболист начинает сезон в одном клубе, а затем оказывается в другой команде до закрытия трансферного окна. Я думаю, что окно не должно быть столь длинным, как сейчас", - приводит слова Чеферина The Times.

Напомним, что летнее трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября. При этом сезон во многих лигах начинается в середине августа.

Не пропустите: Венгер: "Зимнее трансферное окно нужно отменить". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов