Президент УЕФА: "Я поселил у себя дома футболиста, покинувшего Украину"

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Президент УЕФА: "Я поселил у себя дома футболиста, покинувшего Украину"

Фото инстаграм Влады Седан

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что был активным участником процесса эвакуации из Украины футболистов и тренеров.

"Я провёл 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали круглосуточно. Я просил помощи у властей, но они не всегда гарантируют безопасность. Не могу передать, какими сложными были эти переговоры. Я поселил у себя дома футболиста, покинувшего Украину. Мы должны упорно работать", - цитирует Чеферина Cope.es.

Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В связи с этим на Украине ввели военное положение.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Украинские нахлебники станут главным активом УЕФА.

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