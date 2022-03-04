Президент УЕФА: "Я поселил у себя дома футболиста, покинувшего Украину"
Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что был активным участником процесса эвакуации из Украины футболистов и тренеров.
"Я провёл 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали круглосуточно. Я просил помощи у властей, но они не всегда гарантируют безопасность. Не могу передать, какими сложными были эти переговоры. Я поселил у себя дома футболиста, покинувшего Украину. Мы должны упорно работать", - цитирует Чеферина Cope.es.
Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В связи с этим на Украине ввели военное положение.
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