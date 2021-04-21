Президент украинского футбольного клуба чудом не погиб при взрыве гранаты: подробности инцидента
Президент клуба "Ингулец", выступающего в украинской Премьер-лиге, Александр Поворознюк рассказал, что он чудом не погиб при взрыве гранаты в комнате, где он присутствовал.
"У меня все нормально, я не в больнице. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все – и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил. Меня накрывает столом – это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло", - приводят слова Поворознюка украинские СМИ.
Стало известно, что нападавший умер, а еще один человек находится в больнице.
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