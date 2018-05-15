Президент украинской Премьер-Лиги: "Для УЕФА предпочтительнее, если Лигу Чемпионов выиграет "Ливерпуль"
Президент украинской Премьер-Лиги Томас Гримм высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов, в котором сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль".
"На чьей стороне будут мои симпатии? Мне больше симпатичен "Ливерпуль". Команда с давней историей переживает ренессанс. Мистер Клопп проделал там гигантскую работу. Да и вообще для УЕФА было бы предпочтительнее получить нового победителя турнира, а не третий год подряд одного и того же. Это убивает конкуренцию. Да, "Реал" - великий клуб с выдающимися футболистами, но для соревновательного принципа было бы лучше, чтобы победила другая команда", - цитирует функционера Сегодня.
Напомним, Зидан заблокировал один из трансферов "Реала". | soccernews.ru
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