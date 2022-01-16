Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа"

Фото: инстаграм Владимира Зеленского/Автор неизвестен

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинцу Андрею Шевченко, которого уволили с поста главного тренера генуэзского "Дженоа".

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет лишь "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера. Верим — не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Шевченко возглавлял "грифонов" чуть более двух месяцев - с 7 ноября. Под его руководством команда одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. По данным СМИ, увольнение Шевченко обойдётся клубу из Генуи в 20 миллионов евро.

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