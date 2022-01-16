Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа"
Фото: инстаграм Владимира Зеленского/Автор неизвестен
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинцу Андрею Шевченко, которого уволили с поста главного тренера генуэзского "Дженоа".
"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет лишь "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера. Верим — не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Шевченко возглавлял "грифонов" чуть более двух месяцев - с 7 ноября. Под его руководством команда одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. По данным СМИ, увольнение Шевченко обойдётся клубу из Генуи в 20 миллионов евро.
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
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|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
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|16
|Сампдория
|26
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|26
|25
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|26
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|Брешия
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|17