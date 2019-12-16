Президент Украины поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержке украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозуле, который подвергся оскорблениям со стороны болельщиков "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании.
"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму руку", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Напомним, что фанаты мадридской команды скандировали "Зозуля - нацист", из-за чего игру сначала прервали, а затем и вовсе досрочно прекратили.
Зозуля в 2017 году мог оказаться в "Райо Вальекано", однако его трансфер сорвался из-за позиции ультрас, которые считают футболиста нацистом из-за его связей с ультраправыми украинскими организациями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10