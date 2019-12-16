Президент Украины поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты

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Президент Украины поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержке украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозуле, который подвергся оскорблениям со стороны болельщиков "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму руку", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, что фанаты мадридской команды скандировали "Зозуля - нацист", из-за чего игру сначала прервали, а затем и вовсе досрочно прекратили.

Зозуля в 2017 году мог оказаться в "Райо Вальекано", однако его трансфер сорвался из-за позиции ультрас, которые считают футболиста нацистом из-за его связей с ультраправыми украинскими организациями.

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