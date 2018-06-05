Президент Украины посетил "Сантьяго Бернабеу"

Теги реал мадридфлорентино перес

Президент Украины посетил "Сантьяго Бернабеу"

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе визита в Мадрид посетил домашний стадион "Реала" "Сантьяго Бернабеу".

Украинский лидер провёл встречу с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, а также поучаствовал в фотосессии.

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