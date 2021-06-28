Президент Украины пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро

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Президент Украины пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро

Президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции.

"Мы верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину. На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший – мы с вами знаем", — приводит слова Зеленского сайт 24TV.

Также глава украинского государства сообщил, что национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика.

Матч Швеция - Украина состоится завтра, 29 июня. Встреча состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало матча - в 22:00 мск.

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