Президент Украины пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро
Президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции.
"Мы верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину. На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший – мы с вами знаем", — приводит слова Зеленского сайт 24TV.
Также глава украинского государства сообщил, что национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика.
Матч Швеция - Украина состоится завтра, 29 июня. Встреча состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало матча - в 22:00 мск.
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