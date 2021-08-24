Президент Украины вручил Шевченко государственную награду

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Президент Украины вручил Шевченко государственную награду

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил орден Ярослава Мудрого 5-й степени.

Государственную награду 44-летнему специалисту вручил президент страны Владимир Зеленский.

Орден вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Под руководством Шевченко украинская сборная впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.

Не пропустите: Андрей Шевченко высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
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