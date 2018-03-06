Президент "Урала": "Ерохину в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную"

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Президент "Урала": "Ерохину в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную"Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался об удалении полузащитника питерского "Зенита" Александра Ерохина в матче с пермским "Амкаром".

"Ерохина надо выгонять в каждой игре. Я его уважаю, это ведь мы вывели его в люди. Но его сейчас выгнали первый раз за весь чемпионат, хотя ему в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную. Он постоянно играет руками, эти его захваты руками… Судья все справедливо сделал", - цитирует Иванова Спорт24.

Напомним, Боярский оценил шансы "Зенита" на чемпионство. | soccernews.ru

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