Президент "Урала" госпитализирован с коронавирусом

У президента "Урала" Григория Иванова выявлена коронавирусная инфекция.

59-летний функционер подтвердил диагноз и сообщил, что решился на госпитализацию.

"Да, я действительно заболел коронавирусом и не полетел в Москву на матч с ЦСКА. Сегодня чувствую себя средне, был дома, но сейчас решил поехать лечь в больницу", - сказал Иванов.

По итогам 18 туров "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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