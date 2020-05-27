Президент "Урала" Иванов: "Без зрителей футбол совсем не тот"
Президент "Урала" Григорий Иванов выразил надежду, что Кубок России, который пройдет в Екатеринбурге, состоится с болельщиками. Об этом сообщает Sport24.
"Я уже говорил, что финал Кубка России, который будет проходить в Екатеринбурге, будет совсем не тем без зрителей. Нужно продумать, как можно разместить зрителей. Может, посадить их в метре друг от друга. Пусть на матч придет не 30 тысяч, а 10, но болельщики хотя бы будут. Это можно все продумать. Без зрителей футбол совсем не тот.
Но, так как здоровье естественно на первом месте, нужно продумать все меры безопасности. Прежде всего, нужно разговаривать с врачами. Потому что ни Евгений Леннорович, ни я - не врачи, и всей серьезности не ощущаем. Если врачи скажут, что при определенных условиях можно пускать зрителей, это нужно делать", - сказал Иванов.
Чемпионат России возобновится 21 июня.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
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|Рубин
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|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
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|20