Президент "Урала" Иванов недоволен состоянием газона на стадионе "Шинник"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что на стадионе клуба "Шинник" нельзя играть.



Сегодня, 4 марта, "Урал" сыграет с "Шинником" в 1/4 финала Кубка России.

"Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.

Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к "Шиннику" и болельщикам из Ярославля", - сказал Иванов.

Игра начнется в 18:30 (мск).

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