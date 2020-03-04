Президент "Урала" Иванов недоволен состоянием газона на стадионе "Шинник"

Теги уралшинник ярославль

Президент "Урала" Иванов недоволен состоянием газона на стадионе "Шинник"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что на стадионе клуба "Шинник" нельзя играть.

Сегодня, 4 марта, "Урал" сыграет с "Шинником" в 1/4 финала Кубка России.

"Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.

Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к "Шиннику" и болельщикам из Ярославля", - сказал Иванов.

Игра начнется в 18:30 (мск).

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