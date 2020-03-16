Президент "Урала": "Моя цель - Лига Чемпионов"

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Президент "Урала": "Моя цель - Лига Чемпионов"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал об амбициозных задачах своей команды.

"Моя цель - Лига Чемпионов. Я не говорю, когда она исполнится. Сейчас мы действительно развиваем академию. Мы построим здание академии. Мы идём по пути "Краснодара". У меня такая же мечта, как у Сергея Галицкого. Чтобы на поле вышли 11 ребят из Свердловской области. Пока она не осуществима, но мы к этому двигаемся", - сказал Иванов.

В текущем розыгрыше РПЛ "Урал" по итогам 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице. В субботу екатеринбургскую команду разгромил "Зенит" со счётом 7:1.

В 1996 году уральцы доходили до полуфинала Кубка Интертото - это лучший результат в истории клуба в еврокубках.

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